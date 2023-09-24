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«Реал» трижды пропустил от «Атлетико» после ударов головой. За 20 лет в матче Ли Лиги такое случалось с «бланкос» лишь однажды – с «Жироной» в 2018-м

«Реал» трижды пропустил от «Атлетико» после ударов головой. За 20 лет в матче Ли Лиги такое случалось с «бланкос» лишь однажды – с «Жироной» в 2018-м

В матче 6-го тура Ла Лиги «Реал» уступил «Атлетико» со счетом 1:3. Все три гола в ворота «сливочных» были забиты головой: дважды отличился Альваро Мората, еще один мяч на счету Антуана Гризманна.

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