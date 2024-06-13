Волк: МВД задержало подозреваемого в стрельбе у Оптиной пустыни под Калугой

Устроившего стрельбу на дороге в районе монастыря Оптина пустынь нашли по горячим следам. Жителя города Сосенский задержали, изъяли оружие и доставили в отдел полиции, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.
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