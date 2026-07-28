Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Проблемы украинской логистики

Проблемы украинской логистики

Ежедневно приходят новости об ударах по вражеским судам. Складывается впечатление, что наши военные взяли спутниковые снимки украинских портов, обвели красным всё, что крупнее моторной лодки, и методично отправляют к Губке Бобу буквально каждую цель, помогающую снабжать ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии