Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья: история, традиции и значение праздника

30 сентября православные христиане отмечают важную дату – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который еще называют Вселенскими бабьими именинами, а большинство женщин с этими именами отмечают свой День ангела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии