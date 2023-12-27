В США зафиксировали рост разочарования в способе избрания президента страны

AP: число разочарованных в политической системе американцев выросло В США выросло число разочарованных в политической системе граждан из-за сомнений в честности процесса праймериз и способе избрания президента, а также отстаивания политическими партиями интересов граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии