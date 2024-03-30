В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Талые воды подтопили более 600 приусадебных участков и почти 90 домов, рассказал губернатор Виктор Томенко В Алтайском крае с 30 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщил губернатор Виктор Томенко.
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