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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка

В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Талые воды подтопили более 600 приусадебных участков и почти 90 домов, рассказал губернатор Виктор Томенко В Алтайском крае с 30 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщил губернатор Виктор Томенко.

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