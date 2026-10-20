В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по г. Казани, полковник полиции Ринат Габитов, председатель Совета ветеранов МВД по Республике Татарстан - член Общественного Совета ведомства - Марат Айдаров, ветеран МВД по Республике Татарстан Нургаян Акбаров, а также представители Совета ветеранов.
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