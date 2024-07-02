Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но их поставили на место

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Sergey Ivanov

Зачем «на выход»? Есть решение лучше. Итак: Это отделение полиции в полном составе- включая большое начальство и мелких писарчуков- отправляем на фронт. А с фронта это же количество солдат- в отделение полиции. Вот вам ротация кадров и борьба с коррупцией в одном флаконе! Ну, а у ребят, прошедших войну, обостренное чувство справедливости. Их не купишь!