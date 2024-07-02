«Решили навести свой порядок». Жесть в Подмосковье: мигранты хотели лишить головы русского ребенка В Красногорске два переселенца из стран Средней Азии, по сообщениям телеграмм-каналов, избили ребенка, а также грозились отрезать ему голову.
Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но их поставили на место
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Зачем «на выход»? Есть решение лучше. Итак: Это отделение полиции в полном составе- включая большое начальство и мелких писарчуков- отправляем на фронт. А с фронта это же количество солдат- в отделение полиции. Вот вам ротация кадров и борьба с коррупцией в одном флаконе! Ну, а у ребят, прошедших войну, обостренное чувство справедливости. Их не купишь!
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34 мин.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
это животные которым не место в России вообще нигде
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25 мин.
Александр Мурзин
А кудапосетители смотрели, надо было эту уродину притопить в этом бассейне, а потом раздеть и голой отправить на улицу. Когдаже у россиян гордость проснется.
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23 мин.
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