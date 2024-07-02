Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но их поставили на место

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко эти мрази просто животные и им не место в России ни им самим ни их детям и бабушкам и дедушкам конченным

uikka uikka ну и кто их поставил на место? видео сняли и выложили в сеть? это все? автор, ты козел, потратил мое время на прочтение твоего сраного опуса....