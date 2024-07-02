Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но их поставили на место

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
эти мрази просто животные и им не место в России ни им самим ни их детям и бабушкам и дедушкам конченным
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2 н.
uikka uikka
ну и кто их поставил на место? видео сняли и выложили в сеть? это все? автор, ты козел, потратил мое время на прочтение твоего сраного опуса....
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1 н.
Виктор
Ты сам КОЗЁЛ, что помогаешь этим созданиям  из 14 века (посмотри их календарь.)
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4 д.

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