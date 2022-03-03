rostovgazeta

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    Завтра Икея заявит, что пошутили... Вот они и выгоде, избавились от затарки....После сообщения о...
  • И
    снимки в студию...😀😀😀Ростовчанина буду...
  • Сергей Oблезов
    Это бред, затягивают  время! Нельзя на это идти. У них человек в кепке и у нас должен быть жесткий человек в кепке -К...Владимир Медински...

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта и освободили Балаклею

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта и освободили Балаклею

Контроль был установлен над населенными пунктами: Чистополье, Новополтавка и Жовтневое. Кроме того, в результате удара высокоточным вооружением был выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр, который расположен в Киеве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх