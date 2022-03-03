Российские войска взяли под контроль три населенных пункта и освободили Балаклею

Контроль был установлен над населенными пунктами: Чистополье, Новополтавка и Жовтневое. Кроме того, в результате удара высокоточным вооружением был выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр, который расположен в Киеве.
Контроль был установлен над населенными пунктами: Чистополье, Новополтавка и Жовтневое. Кроме того, в результате удара высокоточным вооружением был выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр, который расположен в Киеве.
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