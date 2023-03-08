Каррагер троллил Шмейхеля в эфире матчей ЛЧ 7UP и цифрой семь из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» 0:7

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Джейми Каррагер троллил Петера Шмейхеля из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7. Бывший защитник «Ливерпуля» вчера был экспертом в студии канала CBS Sports во время освещения матчей Лиги чемпионов.