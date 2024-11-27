В Приморском крае на берег Японского моря выбросило рыболовное судно

Рыболовное судно выбросило на берег в бухте Опричник на западе Японского моря в Приморском крае, заявил представитель морского координационно-спасательного центра «Владивосток», 27 ноября сообщает РИА Новости.
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