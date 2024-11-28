В Татарстане избрали шесть мировых судей

На пятом заседании Госсовета Татарстана избрали шесть мировых судей. Кандидаты были представлены заместителем председателя Верховного суда РТ по гражданским делам Айдаром Галиакберовым, который отметил, что все кандидаты прошли необходимые проверки и не имеют препятствий для избрания.
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