Поздравляем с Днем Матери

14 октября в Республике Беларусь отмечается День Матери!История праздника День матери уходит корнями в религиозный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в этот день проводится праздничное богослужение.
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