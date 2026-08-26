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Происшествия

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Оперативники уголовного розыска задержали пятерых мужчин, подозреваемых в вымогательстве семи миллионов рублей

Оперативники уголовного розыска задержали пятерых мужчин, подозреваемых в вымогательстве семи миллионов рублей

«Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Люберецкое» задержаны подозреваемые в вымогательстве.

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