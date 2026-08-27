Как выбрать горный курорт в России для отдыха с детьми в 2026 году

Горные курорты России за последние годы совершили качественный рывок в развитии инфраструктуры. Если раньше поездка в горы ассоциировалась в первую очередь с экстремальным спортом и аскетичными условиями, то сегодня это направление уверенно лидирует в рейтингах семейного туризма.