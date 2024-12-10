Пентагон: США не планируют расширять военное присутствие в Сирии

Соединенные Штаты не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии. Об этом в ходе закрытого брифинга сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии