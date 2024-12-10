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Пентагон: США не планируют расширять военное присутствие в Сирии

Пентагон: США не планируют расширять военное присутствие в Сирии

Соединенные Штаты не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии. Об этом в ходе закрытого брифинга сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова передает РИА Новости.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Американцы понимают , что расширив свое присутствие в Сирии , они рискуют со временем получить&quot; второй Афганистан&quot;...
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