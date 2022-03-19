Четыре случая, когда недвижимость можно продать без уплаты налога, не дожидаясь 5-ти лет со дня покупки

Уплата подоходного налога волнует многих собственников, которые планируют продать свою недвижимость. Большинство людей ориентируется в этом вопросе на минимальный предельный срок владения, по истечении которого налоговая обязанность точно снимается.
Уплата подоходного налога волнует многих собственников, которые планируют продать свою недвижимость. Большинство людей ориентируется в этом вопросе на минимальный предельный срок владения, по истечении которого налоговая обязанность точно снимается.
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