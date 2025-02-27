Начальник ГУ МВД: с фальсификаторами протоколов начнем бороться в марте

Пока начальник ГЖИ Александр Полищук на различных площадках хвалится результатами работы инспекции за прошедший год и получает положительные оценки, фальсификации протоколов собраний собственников продолжаются.
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