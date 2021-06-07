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Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» напоминает абонентам о необходимости погасить задолженность

Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» напоминает абонентам о необходимости погасить задолженность

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 28 ноября 2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», изменениями в Правила предоставлений субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 № 1130 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», а также с учетом изменений, внесенных в Приказ Минкомсвязи России «74, Минстроя России № 114/пр от 29.

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