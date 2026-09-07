nifty or bank nifty range shifty analysis S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES NSE:NIFTY1! kailashcfa33 Nifty index----all eyes on usa—iran tension let see rise on or not!!!!!! Nifty have to watch 24250—300 if sustain above than looks 24390---499+++++ yes one spike may be possible above level.
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