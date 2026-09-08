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Татар-информ

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Татарский – лидер в системе поиска «Яндекса» среди языков народов России

Татарский – лидер в системе поиска «Яндекса» среди языков народов России

Фото: © «Татар-информ» Татарский язык занимает первое место среди языков народов России по количеству обращений и переводов.

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