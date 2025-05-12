Замок Суномата: крепость, возведённая за одну ночь

На слиянии рек Саи и Нагара, в городе Огаки (префектура Гифу), стоит замок Суномата. Это классический японский замок с мощным каменным фундаментом, многоярусной деревянной постройкой с остроконечной крышей и резными карнизами.
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