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Царьград

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Карантин введен в 11 омских классах из-за эпидемии ОРВИ

Карантин введен в 11 омских классах из-за эпидемии ОРВИ

Карантин из-за ОРВИ объявлен в 11 классах и 4 группах детских садов Омска на 14 сентября 2026 года. Региональный Роспотребнадзор планирует вакцинировать от гриппа не менее 60% населения, чтобы предотвратить эпидемию.

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