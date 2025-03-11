"На каждого готова папочка": Внимание - на предателей России. Хазин объяснил, кого и где ждёт жёсткий прессинг

А что есть сомнения? Каждый день идут дела и посадки, пока не самых главных, но все идет по нарастающей.

Людмила Лиханова

Хазина не очень люблю, но рациональное зерно в его словах есть и логика тоже. Уже немало тех, кто бежал с бабками начинают чувствовать себя неуютно за бугром, а в россии их активы изымаются по закону в бюджет. А оттуда, как известно, назад не выдают.🤣