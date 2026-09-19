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Новости Липецка

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Житель Липецкой области подозревается в поджоге автомобиля родственника

Житель Липецкой области подозревается в поджоге автомобиля родственника

Автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 19-летнему потерпевшему, был полностью уничтожен огнем, сумма ущерба уточняется.

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