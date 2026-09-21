Фестиваль «Байкальская кругосветка» пройдет на Михалковской

В суботу 26 сентября в Центральной детской библиотеке № 46 имени И.З. Сурикова на улице Михалковской пройдет фестиваль «Байкальская кругосветка».
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