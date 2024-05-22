То, что Лондон требует эскалации в отношении России, вполне соответствует психотипу англо-саксонца, с дребезжанием, словно одряхлевший лев, которого перестали бояться даже в Африке, рыкающего сегодня на Россию.
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