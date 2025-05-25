РФ рассчитывает, что обмен пленными поможет обсуждению урегулирования на Украине

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Россия рассчитывает, что масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" создаст благоприятную атмосферу для обсуждения урегулирования на Украине, заявили 25 мая в Минобороны РФ.
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