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"Страх проиграть был настолько сильным, что я выходила на корт уже проигравшей". Динара Сафина об отношении к спорту, своей травме и РПП

"Страх проиграть был настолько сильным, что я выходила на корт уже проигравшей". Динара Сафина об отношении к спорту, своей травме и РПП

38-летняя Динара Сафина, завершившая карьеру в 2014 году из-за хронической травмы спины, дала большое интервью Sports.

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