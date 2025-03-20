"Страх проиграть был настолько сильным, что я выходила на корт уже проигравшей". Динара Сафина об отношении к спорту, своей травме и РПП

38-летняя Динара Сафина, завершившая карьеру в 2014 году из-за хронической травмы спины, дала большое интервью Sports.
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