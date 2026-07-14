34-й номер драфта Милик Томас набрал 35 очков, помогая «Кливленду» обыграть «Майами»

Новичок « Кливленда » Милик Томас провел еще один результативный матч Летней лиги. Во встрече с « Майами » 34-й номер драфта записал на свой счет 35 очков за 30 минут, попав 14 из 23 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 1 из 1 штрафных.