Билялетдинов о вылете «Ак Барса» от «Автомобилиста»: «Не думаю, что соперник был сильнее, и мы не могли бы его обыграть. Наши грешки не позволили нам сыграть»

Напомним, «Ак Барс» вылетел от «Автомобилиста» (1-4) в 1-м раунде плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. «Плей-офф – это самое время, когда все мобилизуют [силы], все команды, игроки стараются показать себя с лучшей стороны.
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