Посольство ответило на критику США условий содержания американских заключенных в российских тюрьмах

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на негуманное отношение к российским заключенным в Штатах.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на негуманное отношение к российским заключенным в Штатах.
Свежие комментарии