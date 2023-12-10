В лесах Ямала установили фотоловушки для нарушителей закона

В лесах Ямала для борьбы со злоумышленниками установили фотоловушки. С их помощью можно будет вычислить тех, кто хочет срубить елочку в обход закона, сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов ЯНАО.
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