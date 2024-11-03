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Диана Шнайдер победила в турнира в Гонконге и поднялась в теннисной табели о рангах

Диана Шнайдер победила в турнира в Гонконге и поднялась в теннисной табели о рангах

Российская теннисистка Диана Шнайдер триумфально завершила сезон-2024, разгромно выиграв финал турнира WTA-250 на харде в Гонконге у Кэти Бултер, 29-ю ракетку мира из Великобритании.

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