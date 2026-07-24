360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Автоюрист Воропаев: ребенка до 7 лет нельзя оставлять одного в машине

Автоюрист Воропаев: ребенка до 7 лет нельзя оставлять одного в машине

Детское кресло, бустер или обычный ремень — когда и что использовать, чтобы перевозка ребенка в машине была безопасной и не привела к штрафу? Можно ли ставить люльку на переднее сиденье, что делать, если ребенок крупный, и кто должен предоставлять удерживающее устройство в такси? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии