Автоюрист Воропаев: ребенка до 7 лет нельзя оставлять одного в машине

Детское кресло, бустер или обычный ремень — когда и что использовать, чтобы перевозка ребенка в машине была безопасной и не привела к штрафу? Можно ли ставить люльку на переднее сиденье, что делать, если ребенок крупный, и кто должен предоставлять удерживающее устройство в такси? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.
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