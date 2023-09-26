Пермский стратегический завод планирует построить новый комплекс

Стоимость разработки проекта пока не разглашается.ОАО «Соликамский магниевый завод», которое является стратегическим предприятием Российской Федерации, намерено построить новый производственный комплекс для производства редкоземельных элементов.
Стоимость разработки проекта пока не разглашается.ОАО «Соликамский магниевый завод», которое является стратегическим предприятием Российской Федерации, намерено построить новый производственный комплекс для производства редкоземельных элементов.
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