«Краснодар» — «Зенит», Ла Лига, АПЛ, хоккей, Ф-1 и полуфинал Мирры

Горячее 10 октября: матчи «Реала» и «Барселоны», Сафонов и Головин в Лиге 1, «Локомотив» — «Динамо» Минск, «Вашингтон» — «Рейнджерс» и бокс! ✅ 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1 НХЛ — регулярный чемпионат 10 октября 2026, суббота.
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