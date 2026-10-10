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Не только о футболе

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«Краснодар» — «Зенит», Ла Лига, АПЛ, хоккей, Ф-1 и полуфинал Мирры

«Краснодар» — «Зенит», Ла Лига, АПЛ, хоккей, Ф-1 и полуфинал Мирры

    Горячее 10 октября: матчи «Реала» и «Барселоны», Сафонов и Головин в Лиге 1, «Локомотив» — «Динамо» Минск, «Вашингтон» — «Рейнджерс» и бокс! ✅ 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1 НХЛ — регулярный чемпионат 10 октября 2026, суббота.

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