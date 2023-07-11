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День апостолов Петра и Павла православные верующие отметят 12 июля

День апостолов Петра и Павла православные верующие отметят 12 июля

День апостолов Петра и Павла православные верующие отметят 12 июля Алексей АприамовВ будущую среду, 12 июля 2023 года, православные верующие Российской Федерации и мира будут отмечать важное церковное торжество — День апостолов Петра и Павла.

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