День апостолов Петра и Павла православные верующие отметят 12 июля Алексей АприамовВ будущую среду, 12 июля 2023 года, православные верующие Российской Федерации и мира будут отмечать важное церковное торжество — День апостолов Петра и Павла.
День апостолов Петра и Павла православные верующие отметят 12 июля Алексей АприамовВ будущую среду, 12 июля 2023 года, православные верующие Российской Федерации и мира будут отмечать важное церковное торжество — День апостолов Петра и Павла.
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