Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Заставят вас принять ислам под прицелом кинжала»: будущий полицейский пригрозил православным. Ему ответили действующие коллеги

«Заставят вас принять ислам под прицелом кинжала»: будущий полицейский пригрозил православным. Ему ответили действующие коллеги

Мигрантские сводки Фото: телеграм-канал "Мигрантам -нет" и скриншот из видео ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Комментарии
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Александр Зиборов
«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов. Обратите внимание на фотографии из столицы Таджикистана. Мужчины там гладко выбриты – нет никаких ваххабитских бород. Женщины же – без никабов, без хиджабов, нет ни одной женщины с покрытой головой. Более того, они ещё и с косметикой и украшениями. И ноги видно. Это вполне светские люди, не похожие на опасных маргиналов и террористов. Таджикская полиция бдит, она жестко прессует «бородачей». А ведь у нас, в России, ваххабитская борода – это стандарт. Как и замотанные с головы до пят женщины. И мы их принимаем целыми семьями, даём многие пособия, льготы, привилегии, дарим бесплатные квартиры, хотя немало россиян ещё живут в общежитиях, коммуналках, в клетушках. Хочется по этому поводу сказать одно: Москва, тебе не стыдно? Учись у Душанбе!.. Кстати, и другие примеры тоже следует перенять. Например, Таджикистан обходится без гастарбайтеров. Можем обойтись и мы. Как и братская Белоруссия обходится без гастарбайтеров. В Таджикистане невозможно забыть о том, что это - Таджикистан. О том говорит архитектура, декорации, орнаменты, музыка, одежды, чайханы, обычаи, нравы, язык и многое-многое иное. В Москве же очень часто вообще не видно ничего русского. Да и во многих уголках России всё точно также. Все республики стали национальными, даже российские, а в российских областях и краях царит то, что прежде называли «безродным космополитизмом». А мы, наверное, тоже имеем право жить по своим обычаям, нравам и закону, как в суверенных республиках. Нам следует в этом плане брать пример с Душанбе, Ташкента, Баку, Бишкека, Еревана, Тбилиси, Астаны… - https://zakon-poryadok.mirtesen.ru/blog/43016245388/-Moskva-beri-primer-s-Dushanbe-v-stolitse-Tadzhikistana-net-isla?utm_referrer=mirtesen.ru
«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов
Закон и Порядок - МирТесен
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53 мин.
Александр Зиборов
Русские давно стали изгоями в собственной стране, на собственной земле…
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51 мин.
Александр Зиборов
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
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51 мин.
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