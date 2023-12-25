В Перу нашли новые геоглифы в виде кошек

Они относятся к периоду от 300 года до нашей эры до 100 года нашей эры. В Перу команда археологов из Национального университета Сан-Луиса Гонзаги нашла в окрестностях города Ика 29 новых геоглифов, которые ранее не были известны науке.
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