Коварный план русских: как Владимир Путин хочет завладеть миром с помощью игрушек «для взрослых», по мнению DailyMail
Ведем прямой репортаж из Жёлтого дома. Ну, такое ощущение, что оттуда. Вашему вниманию новости с Запада.
Комментарии
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не так давно израиль провел подобную акцию!!! пейджеры взорвались! типа целенаправленно подсунули определенным людям заминированные пейджеры, а потом дали им нужный сигнал. оно (читай ЗАПАДло) называет это спецоперацией, а по факту банальный терроризм, потому как готовиться начали задолго до войны!!! вот и сейчас идею прорабатывают, куда бы еще подсунуть тротил!?
Думаю это единственная причина, потому что прочее из серии откровенного дурдома
А скоро появятся надувные бабы с термоядерной начинкой. 😀
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