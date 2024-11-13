Коварный план русских: как Владимир Путин хочет завладеть миром с помощью игрушек «для взрослых», по мнению DailyMail

Михаил Сенников

не так давно израиль провел подобную акцию!!! пейджеры взорвались! типа целенаправленно подсунули определенным людям заминированные пейджеры, а потом дали им нужный сигнал. оно (читай ЗАПАДло) называет это спецоперацией, а по факту банальный терроризм, потому как готовиться начали задолго до войны!!! вот и сейчас идею прорабатывают, куда бы еще подсунуть тротил!?