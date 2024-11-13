Политика как он...
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Политика как она есть

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Коварный план русских: как Владимир Путин хочет завладеть миром с помощью игрушек «для взрослых», по мнению DailyMail

Коварный план русских: как Владимир Путин хочет завладеть миром с помощью игрушек «для взрослых», по мнению DailyMail

  Ведем прямой репортаж из Жёлтого дома. Ну, такое ощущение, что оттуда. Вашему вниманию новости с Запада.

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Комментарии
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Михаил Сенников
не так давно израиль провел подобную акцию!!! пейджеры взорвались! типа целенаправленно подсунули определенным людям заминированные пейджеры, а потом дали им нужный сигнал. оно (читай ЗАПАДло) называет это спецоперацией, а по факту банальный терроризм, потому как готовиться начали задолго до войны!!! вот и сейчас идею прорабатывают, куда бы еще подсунуть тротил!?
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10 час.
И
Иринушка
Думаю это единственная причина, потому что прочее из серии откровенного дурдома
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5 час.
ЮС
Юрентий Сантилимонович
А скоро появятся надувные бабы с термоядерной начинкой. 😀
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55 мин.

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