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Поздравления с Днем ВДВ в 2025 году: в стихах и прозе

Поздравления с Днем ВДВ в 2025 году: в стихах и прозе

Каждый год 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). В этот день бывшие и нынешние десантники надевают голубые береты и тельняшки, встречаются с боевыми товарищами и купаются в фонтанах.

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