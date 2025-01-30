В США раскрыли, какие сложности могут возникнуть во время переговоров Трампа с Путиным

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Полковник американских Вооруженных сил Лоуренс Уилкерсон заявил о возможных трудностях в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом из-за действий предыдущих властей Штатов.
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