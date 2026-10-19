Spock said plenty of profound things, but Leonard Nimoy didn't need a Star Trek writers' room to deliver a one-liner of inspiring wisdom.
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