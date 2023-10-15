В Китае не хотят допустить несправедливость в отношении Палестины

Глава китайского министерства иностранных дел Ван И в ходе телефонной беседы с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом сказал, что несправедливость в отношении Палестины не может продолжаться дальше.
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