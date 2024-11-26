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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Поддержка до 2026 года, сюрприз на юбилей и бесплатный контент: 11 bit studios раскры...

Поддержка до 2026 года, сюрприз на юбилей и бесплатный контент: 11 bit studios раскры...

Поддержка до 2026 года, сюрприз на юбилей и бесплатный контент: 11 bit studios раскрыла план развития Frostpunk 2Польский издатель и разработчик 11 bit studios поделился в публикации на сайте Steam планом развития своей градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2 вплоть до 2026 года.

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