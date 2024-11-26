Поддержка до 2026 года, сюрприз на юбилей и бесплатный контент: 11 bit studios раскры...

Поддержка до 2026 года, сюрприз на юбилей и бесплатный контент: 11 bit studios раскрыла план развития Frostpunk 2Польский издатель и разработчик 11 bit studios поделился в публикации на сайте Steam планом развития своей градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2 вплоть до 2026 года.