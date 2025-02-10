Трех армян с бриллиантами на 5,5 млн рублей задержали после сделки в Экспофоруме. Их повязали с поличным в павильоне «Натуральные Брильянты» в Экспофоруме днем 9 февраля.
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Трех армян с бриллиантами на 5,5 млн рублей задержали после сделки в Экспофоруме. Их повязали с поличным в павильоне «Натуральные Брильянты» в Экспофоруме днем 9 февраля.