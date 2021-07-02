Украинец скончался после вакцинации препаратом Pfizer

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаУкраинец скончался после вакцинации препаратом PfizerУкраинец из Винницкой области на Украине умер через несколько часов после прививки препаратом от коронавируса Pfizer.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮТюрий томилинОй какой кошмар.... А че не все то хохложопые Пфайзером привились? Может уже бы и не было их в принципе. Мир стал бы светлее. Пипец, ну сколько можно пургу то подметать? Ну дайте реальные данные про болячки в мире и про вакцинацию глобальную, ну зачем писать про какого то никому не нужного хохла, который помер от того что моча в голову ударила, ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРИВИЛСЯ ПФАЙЗЕРОМ А БАБА НЕ ДАЛА ИЗ ЗА ЭТОГО...Комментировать
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