Школьница с травмами доставлена санавиацией в Иркутск

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия в селе Мейеровка Заларинского района Иркутской области, в результате которого 14-летняя девочка в тяжелом состоянии с многочисленными травмами была доставлена вертолетом в больницу Иркутска.
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